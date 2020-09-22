Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan Bakan Koca'ya tepki /22 Eylül 2020 22:41

Fatih Portakal'dan Bakan Koca'ya tepki

Fatih Portakal sosyal medya üzerinden paylaştığı ifadelerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler tepki çekti. Sağlık emekçilerinin barikat kurarak canlarını zor kurtardığı görüntülerin ardından Fahrettin Koca açıklama yaptı.

''Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek'' diyen Koca'ya, FOX TV'den emekli olduğunu duyuran Fatih Portakal'dan tepki geldi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

''Bunun gerçekleşmeyeceğini bildiği halde, bu cumleyi kurmak. Önce bu işi layıkıyla temizleyin, sonra gelecekten bahsedin. Hep aynı beylik sôzler... Nereye kadar?''




NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.

Sağlık emekçilerinin barikat kurarak canlarını zor kurtardığı görüntülerin ardından Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Koca, ''Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek'' ifadelerini kullandı.
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