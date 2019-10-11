Samanyolu Haber /Politika / Fatih Portakal'dan Davutoğlu'na sert Suriye eleştirisi /11 Ekim 2019 22:11

Fatih Portakal'dan Davutoğlu'na sert Suriye eleştirisi

Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu'na FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'dan serti bir tepki geldi. Portakal, Türkiye'nin bu duruma Davutoğlu'nun politikaları nedeniyle geldiğini savundu.

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FOX TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'nu ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı konusunda sert sözlerle eleştirdi.

Fox Tv Anahaber canlı yayınında Suriye konusunda geçmişte yapılanlara dikkat çeken Portakal, dönemin başbakanı Erdoğan'ı ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tuttu.

Portakal ,"Şimdi Ahmet Davutoğlu çıkmış şu cümleyi kuruyor 'Bütün taraflarla belli bir mutabakat ve vizyon çerçevesinde görüşülmesi söz konusudur' tabi orada diyemiyor... Suriye rejimini de kastediyor doğal olarak. Esad diyemiyor orada dese yüzü kızaracak Ahmet beyin orada. Sayın Davutoğlu bu çukura bizi siz soktunuz. Sizin politikalarınız soktu. Stratejik derinlik dediniz, komşularla sıfır sorun dediniz ve geldiğimiz nokta bu. Sizin politikalarınızla geldik bu noktaya nereden nereye. Burnumuzun dibinde terör örgütleri var. Fırat'ın doğusundan da var Fırat'ın batısında da var İdlib'te de var. Hep sizlerin geliştirdiği politikalarla ve hayallerinizle biz bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.
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