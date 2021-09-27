Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı zora sokacak belge... Bu da mı yalan?

Son aylarda üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öğrenciler ve aileler zor durum içerisinde iken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bakın son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.” demişti. Öğrencileri yalan söylemekle suçlayan Erdoğan'a gazeteci Fatih Portakal'dan tepki geldi.





Yurt sorunu yaşayan öğrencilere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, “Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızla 2,3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Karnını doyuran ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı." ifadelerini kullanmıştı.





Fatih Portakal, kendisinden kalacak yeri olmadığı için yardım isteyen öğrencinin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.





FATİH PORTAKAL: BU GENÇ DE Mİ YALAN SÖYLÜYOR

Fatih Portakal, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabını etiketleyerek, “Erdoğan yurt meselesinde “yalan söylüyorsunuz” diyor ya, bu genç de mi acaba yalan söylüyor? Doğru söyleme ihtimali yok mudur? Daha fazlası olamaz mı? İnceleyin derim” ifadelerini paylaştı.





“OKULLAR BİR HAFTA SONRA AÇILIYOR AMA KALACAK YERİM YOK”

Portakal’dan yardım isteyen genç mesajında yaşadığı yurt sorunu gözler önüne serdi.





Bandırma Üniversitesi’nde bul yıl üniversiteye başlayan genç, kendisine KYK yurdunun çıkmadığını dile getirirken, okulunun bir hafta sonra açıldığını ancak kalacak yeri olmadığını ifade etti. Özel yurtların ve kiraların fahiş fiyatlarda olmasından kaynaklı bütçesinin yetmediğini belirten genç, kalacak yer bulamazsa ya okulu donduracağını ya da çadır alıp çadırda kalacağını anlattı.