Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan 'kovulma' açıklaması /24 Haziran 2020 22:00

Fatih Portakal'dan 'kovulma' açıklaması

Fatih Portakal, FOX TV'den kovulduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

SHABER3.COM

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 19 Haziran Cuma akşamı, izleyenlere Eylül ayından yeniden ekranlarda olacağını açıklaması yapmış, ancak bazı çevreler tarafından 'kovuldu' iddiası ortaya atılmıştı.

Fatih Portakal, iddialara Twitter sayfasından yayınladığı videoyla cevap verdi.

"BU ARADA DUYDUM Kİ, YİNE BİRİLERİ KOVDURMUŞ BENİ"

Portakal, hakkındaki söz konusu iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediğiniz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Portakal'dan 'kovulma' açıklaması Sonraki Haber >>

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:45