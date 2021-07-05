Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan 'yazlık saray' yorumu /05 Temmuz 2021 23:46

Fatih Portakal'dan 'yazlık saray' yorumu

Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi ile ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, tartışmaya neden olan söz konusu yapıyla ilgili haberlere yakında yayın yasağı gelebileceğini belirtti.

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Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin fotoğrafları paylaşıldı. Gazeteci Fatih Portakal, "Bunları az buçuk tanıdıysam haberlere erişim yasağı getirilmesi yakındır. Talimat geçilmiştir bile… " yorumunu yaptı. 

Portakal'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 

"CB yazlık sarayin (marmaris/okluk koyu) fotoları ortaya çıkmış. Bunları az buçuk tanıdıysam haberlere erişim yasağı getirilmesi yakındır. Talimat geçilmiştir bile… Dedi dersiniz! Ama beni mahçup edebilirsiniz de! Keşke…"

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