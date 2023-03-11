Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu /11 Mart 2023 13:14

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığını ve 20 Mart akşamı ana haber sunmaya başlayacağını belirtti.

Fatih Portakal'ın ana haber bülteni ile döneceği kanal belli oldu

Fox TV ekranlarına 2020 yılında veda eden ve ana haber sunuculuğuna ara veren Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Portakal, Sözcü TV’de 20 Mart akşamı ana haber sunmaya başlayacağını belirtti. Sözcü TV'de Genel Müdür Yılmaz Özdil ve ana haber sunucusu Korcan Karar istifa etmişti.

Portakal şunları söyledi:

"Bir de benden duyun istedim, evet Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var belki, bilmiyorum. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım akşam saatlerinde. Tabii her zamanki gibi bültenimizi yapacağız, Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız, konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Umarım güzel olacak, güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum. 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin, Sözcü TV'de ana haberde birlikte olalım."
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