Samanyolu Haber /Gündem / Portakal'ın eşi tarafından kurulan çiftlik için drone'lu inceleme /19 Mayıs 2020 00:09

Portakal'ın eşi tarafından kurulan çiftlik için drone'lu inceleme

Fatih Portakl'ın eşi tarafından kurulan İzmir'deki çiftlikte kaçak yapılaşma olduğu yönündeki ihbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak, "Sıra bende evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten emniyete şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturma hala sürüyor.

Gazeteci Portakal konuyla ilgili bugün yeni bir açıklamada bulunarak, "Geldigimiz nokta şu: yandaş medya bugün 40 m2 lik park yerinin yıkılacağını duyurdu; “rapora ulaştık” deniyorsa “sızdırılmış” demektir. Biz istedik alamadık! İncelemeyi yapanlar bile şaşkindır her halde" dedi. 

Evinin üstünde dron uçurulup özel mülkünün dikizlendiğini belirten Portakal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgililer hakkında Emniyet'e şikayette bulunduğunu söyledi.



(Portakal'ın "Eğer rapor doğru ise; olası yıkılması düşünülen yer burası" dediği alan)

Portakal paylaşımının devamında şunları dedi:

"Şaşırmıyorum, neden mi? Arazimle ilgili paylaşılan fotolardan biri kişisel verilerim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta  gönderilenlerden. Oradan sızdırılıp Yeni Asır’a servis yapılmıştı. “Olmaz” demeyin oldu. Devlet denilen aygıta güveni zedeliyorlar. Foto uçtuğuna göre rapor da uçar! Değil mi??

Eğer rapor doğru ise; olası yıkılması düşünülen yer burası -yine de yıkılmasına ihtimal vermiyorum- Arastırdım; sundurmadan pergoleye dönülür. Kiremitler toplanır, ahşabın arasi boşaltılır, sarmaşık sarılır. Ve pergole garaj olur.

Bu arada tavuklar ve horozlar kurtuldu. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekibi tarafından kümes de fotoğraflanmıştı. Rapor doğru ise rahatları bozulmayacak. Hadi hayırlısı..

 Sıra bende evimin üstünde dron uçurup özel mülkü dikizlemekten emniyete şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak.Bir hukuki süreç de  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak. Kişisel verilerim nasıl ve kim tarafından sızdırılmıştır? Suç degil midir? Murat Kurum umarım ilgilenirsiniz."
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