Samanyolu Haber /Spor / Fatih Tekke ile yollar ayrıldı /24 Ocak 2022 21:03

Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Altaş Denizlispor'un teknik direktörlük görevini yürüten Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

TFF 1.Lig'de mücadele eden ve küme düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

17 Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, Ege ekibiyle çıktığı 16 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile ayrıldı.
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