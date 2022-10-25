Samanyolu Haber /Spor / Fatih Tekke Süper Lig'e geri döndü /25 Ekim 2022 21:45

Fatih Tekke Süper Lig'e geri döndü

Bir dönemin yıldız futbolcularından Fatih Tekke, Süper Lig'e teknik direktör olarak geri döndü.

SHABER3.COM

Trabzonspor'da top koşturduğu zamanlarda adından sıkça söz ettiren eski futbolcu ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Tekke'nin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile anlaştığı ifade edildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Fatih Tekke!

Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı.
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