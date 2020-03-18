Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim antrenmanı iptal etti /18 Mart 2020 19:46

Fatih Terim antrenmanı iptal etti

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların korona virüsü nedeniyle maçların ertlenmesini istediği Galatasaray'da, bugünkü antrenman iptal edildi.

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Galatasaray’da, Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından Sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00’de başlanması kararlaştırılmıştı. Galatasaray’ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Takımın yarın antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile takım kaptanı Fernando Muslera başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.
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