Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim derbide tribüne gönderildi /21 Kasım 2021 21:18

Fatih Terim derbide tribüne gönderildi

Fenerbahçe'nin Seyrantepe'de 2-1 kazandığı maçın son dakikalarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ikinci sarı kartı görerek tribüne gönderildi.

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Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarı 1-1 sona ererken mücadelenin son anlarında Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında sözlü bir atışma gerçekleşti.

Halil Umut Meler, devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkarken çizgide müdahalede bulunan Fatih Terim'e sarı kart göstermişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 90+6.dakikada ise Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından Halil Umut Meler'e sert itirazlarda bulunan Terim, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.


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