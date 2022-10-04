Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim dünya devinin başına mı geçiyor? /04 Ekim 2022 19:29

Fatih Terim dünya devinin başına mı geçiyor?

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in İspanyol devi Sevilla'ya yakın olduğu iddia edildi.

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Adı Galatasaray ile adeta özdeşleşen ve son olarak yine sarı kırmızılı kulüpte görev alan Fatih Terim'in İspanya yolcusu olabileceği iddia edildi.

Daha önce İtalya'da Milan ve Fiorentina'yı da çalıştıran Terim'in adı bu kez Sevilla ile anılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden geçen sezonun devre arasında olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim, zaman zaman ortaya çıkan iddialara karşın herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Terim için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

İspanyol'da yayın yapan Carrusel Deportivo'da çıkan ve ülkede gündem olan iddiaya göre Terim, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın en büyük teknik direktör adayı.

İSPANYOL BASINI FATİH TERİM DİYOR!

Sezona flaş transferlerle giren, Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.


6 UEFA Avrupa Ligi, 5 İspanya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 lig kupası.
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