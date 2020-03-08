Fatih Terim: Esrarengiz işler olunca...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından maçı değerlendirdi. Penaltı kararının yanlış olduğunu belirten Terim 2 puanlarına yazık olduğunu söyledi.





Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maçla ilgili düşüncelerini paylaştı. 9’da 9 olması gerektiğini belirten Terim “Düşüncemizle, planımızla, oyun kalitemizle ilk yarıya parantez açmak lazım. 1-4, 1-5 girebilirdik devreye, ilk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor güçlü bir takım, evinde önemli bir takım, ona rağmen, yediğimiz golle ilk 10 dakikayı kenara bırakırsak, taktik performans, oyun kontrolünü elinde bulundurmak, planımıza, programımıza uygun oldu ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı, hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9’da 9 rahat olmalıydı, olmadı” dedi.





2 PUANIMIZA YAZIK OLDU





Terim, fikstürden kaçık olmadığına vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Fikstüre şöyle bakıyorum, her takımla 2 kez oynuyorsunuz. Neyin zor, neyin kolay olacağını bilemezsiniz. Seyircisiyle, etkinliğiyle, güçlü kadrosuyla Sivasspor’un maça başlaması sonrasında dışarının sesi olarak çok zor çıkılacak olarak görülse de, belki de bizim için en kolaylardan biri olacaktı. Tabela önümüzde, puanlar önümüzde, fikstürden kaçış yok, o maç, bu maç demeyeceğiz. Beşiktaş önemli bir rakibimiz, evimizde ağırlayacağız, arkasından başka rakiplerimizle oynayacağız. Zaten zoru da geçince mutlu sona ulaşıyorsunuz. Hiçbir ciddi başarı tesadüf olmaz. Oynamayınca olmaz. Bakın oynayınca pozisyona da giriyorsunuz, golleri de atıyorsunuz. Ben hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum kaybı, 2 puanımıza yazık oldu.”





SARACCHİ’NİN DE KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU





Fatih Terim penaltı kararının haksız olduğuna da değinerek, “Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene, bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize’de, Türkiye’yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti, onun günahı neydi? Mete hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi’nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt! Burada vermemiş hakem, pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor, biliyorsunuz. O penaltıydı, o ofsayttı, ben bunlara pek girmem, bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız da bir yerde pozisyon, ben böyle biliyorum en azından.” açıklamasını yaptı.





ZORLAR KOLAY OLDUĞUNDA BAŞARILI OLUYORSUNUZ

“Son düzlüğe girdiğimiz bir atmosferde her puanın önemi var.” diyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sözlerini şöyle tamamladı: “Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen bir takım için her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün bu 2 puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi. Fikstür kime göre zor, neye göre zor. Bugün maç öncesi tahmin yapsanız, ortaya böyle bir tablo çıkar mıydı? Hayır. Sivas kendi evinde iyi başlamış ve sonra başka bir duruma geçilmiş. Oynamazsanız, hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman da hiçbir yerde kaybetme ihtimaliniz yok, ancak işte böyle esrarengiz işler olunca kaybedebiliyorsunuz.





Geçen sene ve evvelki sene, son 8 maç, son 7 maç, son 6 maç, şampiyonluğa oynayanların dışarıdaki ve içerideki maçları diye bir hayli tartıştı arkadaşlar televizyonlarda ve Galatasaray’ın fikstürünün zor olduğunu söylediler, daha geçen sene. Biz zoru kolay ettik, zorlar kolay olduğu zaman siz başarılı oluyorsunuz. Hayırlısı olsun.”