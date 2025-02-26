Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı /26 Şubat 2025 18:29

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından isimlerin de bulunduğu mağdur olarak yer aldığı Seçil Erzan davasında, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

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Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından isimlerinde bulunduğu kişileri yüksek karı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasına tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları katıldı.

MAZERET SUNARAK DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı ise Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını istedi.

TERİM'E ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıklarken, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti ve duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.
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