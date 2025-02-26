Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasına tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları katıldı.
MAZERET SUNARAK DURUŞMAYA KATILMADI
Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı ise Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını istedi.
TERİM'E ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ
Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıklarken, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti ve duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.