Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı ise Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını istedi.





Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından isimlerinde bulunduğu kişileri yüksek karı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasına tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları katıldı.Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıklarken, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti ve duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.