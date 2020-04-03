Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim /03 Nisan 2020 23:21

Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim

Koronavirüs'e yakalanan ve bir haftalık tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk olarak "talebelerim" dediği futbolcularıyla buluştu.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisinin akabinde taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün takımdaki tüm oyuncular ile video-konferans yaptı.

Oyuncularına tedavi hakkında bilgi veren Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu hakkında bilgiler alırken, salgın esnasında fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkati çekti.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Terim, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve muhtemel tarihlere dair teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki video-konferans yaklaşık 40 dakika sürdü.

Terim sosyal medyada, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.
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