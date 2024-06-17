Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında çalıştı. Yunanistan macerası 5 ay süren ünlü teknik direktörün yeni takımı belli oldu.



YENİ TAKIMI ŞAŞIRTTI



Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile görüştüğü öne sürülen 71 yaşındaki Terim'in Suudi ekiplerle ilk imzaların atıldığı belirtildi. Al Taawon'ın 2 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde resmen açıklayacağı da iddia edildi.



PANATHINAIKOS KARNESİ



Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.