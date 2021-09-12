Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim milli takımın başına mı geçiyor? /12 Eylül 2021 18:51

Fatih Terim milli takımın başına mı geçiyor?

Şenol Güneş'in istifası sonrasında milli takım teknik direktörü adayları arasında ismi geçen Fatih Terim'in durumuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan yeni bir açıklama geldi. Terim ile birlikte uzun vadeli bir plan yaptıklarını hatırlatan Elmas, Böyle bir şeye izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Trabzonspor maçı için Trabzon'a giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in milli takıma gitme ihtimalini değerlendirdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Derbi için Trabzon'a giden Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas futbol gündemine ilişkim bir dizi açıklamalar yaptı. 

Fatih Terim'in Milli Takım'a gitme ihtimali sorusu üzerine Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Hocamızla beraber uzun vadeli plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek takım kuruyoruz. Böyle bir şeye izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao krizinin aşılmasını da değerlendiren Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile. Dışarıdan gelen yorumlarla karar vermiyoruz." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Terim milli takımın başına mı geçiyor? Sonraki Haber >>

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:31:22