Fatih Terim milli takımın başına mı geçiyor?

Trabzonspor maçı için Trabzon'a giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in milli takıma gitme ihtimalini değerlendirdi.





Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Derbi için Trabzon'a giden Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas futbol gündemine ilişkim bir dizi açıklamalar yaptı.





Fatih Terim'in Milli Takım'a gitme ihtimali sorusu üzerine Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Hocamızla beraber uzun vadeli plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek takım kuruyoruz. Böyle bir şeye izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao krizinin aşılmasını da değerlendiren Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile. Dışarıdan gelen yorumlarla karar vermiyoruz." diye konuştu.