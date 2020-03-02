Fatih Terim taraftara dava açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Twitter’dan hakaret ettiği iddia edilen ve kulüp taraftarı olduğu belirtilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.







İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tamer Samet Ş’nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim’e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Terim’in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş’nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

‘Hakaret’ suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosya uzlaştırmacıya verildi. Ancak taraflar uzlaşamadı. Bunun üzerine şüpheli hakkında “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.





İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma 11 Haziran’da yapılacak.