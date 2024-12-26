Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönüyor: İşte yeni takımı

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim'in teknik direktörlüğe geri döneceği iddia edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab, Vitor Pereira'nın yerine Fatih Terim'i getiriyor. Tecrübeli teknik direktör, Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
AL SHABAB'IN LİG PERFORMANSI
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada kendine yer buldu.