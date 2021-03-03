Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den maç sonrası hakem eleştirisi /03 Mart 2021 22:13

Fatih Terim'den maç sonrası hakem eleştirisi

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, hakem eleştirisinde bulundu.

SHABER3.COM

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakeme tepki gösteren Terim, "2 gün evvel Trabzon'da skandal bir karara imza atan Cüneyt Çakır, bugün apar topar bu maça atandı"

Terim, "Devreye 0-0 girmek bizim için hoş olmadı açıkçası. 1-0 geride girmemiz pardon. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın ayağından seken pozisyonda Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki özür dileyecektik. Kendisi VAR'daydı, bu nereden geliyor. Şimdi maçın içerisinde vermediğinde izah et, verdiğinde istediğin gibi yaklaş… Hepimiz pandemi dönemi tuhaf olduk yeni bir kültür gelişiyor" dedi.

VAR hakemi olarak Çakır'ın atanmasını eleştiren Terim, "2 gün evvel, VAR’da değil mi Çakır, buraya neden apar topar atandı onu anlamadı. Orada skandal bir karara imza atmış. Hiç çağırma veya müdahale etme yok. Hele hele özellikle, Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. O zaman resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için" ifadelerini kullandı.
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