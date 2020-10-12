Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den başkanlık açıklaması /12 Ekim 2020 22:43

Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

Galatasaray'daki ekonomik sıkıntı konusunda açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kulübe bakan olma konusundaki görüşlerini de açıkladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını söylerken, "Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bu kulübün Divan üyesi olarak, üzülerek bunu söylüyorum. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor" dedi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalar yapan Terim, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, altyapı problemi değinirken, "Zaman zaman deniyor ki 'A Takım'da o niye yok, bu genç niye oynamıyor? Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu.' Demek ki bir bildiğimiz, gördüğümüz var ki bazıları süre alamıyorlar" açıklamasında bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Başkan olma düşüncem yok. Büyük resme baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bu kulübün Divan üyesi olarak, üzülerek bunu söylüyorum. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor.

"Gelelim kulüplerin geleceği için öngörülen altyapılara. Çok duyuyorum, 'Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden, kulübümüz kurtulur'. Cevap veriyorum, ben istemez miyim? Şimdi ben soruyorum size, sizce satış sonrasında 11 milyon Euro'nun yüzde kaçı akademiye yeni oyuncu veya yatırım için aktarılmıştır? Tahmininiz var mı, yok. Sıfır. Neden? Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir A Takım için, ya maaş ödenmesi gerekir veyahut da borç ödenir. Artık günümüzde altyapı oyuncusu tanımı da değişiyor, her şeyin değiştiği gibi. Genç oyuncu kavramına doğru evriliyoruz artık öyle tabir ediliyor ancak tabii bazı önemli farklılıklar da var. Menajeri, maddi kazancı, sosyal medya, ailesi, etkileşimi gibi konular sadece oyuncunun performansını değil, gelişimini de etkiliyor.

"Zaman zaman deniyor ki 'A Takım'da o niye yok, bu genç niye oynamıyor? Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu.' Demek ki bir bildiğimiz, gördüğümüz var ki bazıları süre alamıyorlar. Günümüzde genç oyuncuların A Takım'da oynayabilmesi için sadece yetenek kafi değil. Baskıyı nasıl kaldırdıkları, stresi nasıl yönettikleri, sosyal ilişkileri, gelişmeye olan duyarlılıkları, seviyelerini belirli bir yere çekmeleri için lazım olan kavramlar. Dünyanın hiçbir tarafında 'hem genç oyuncu oynat, hem de her sene şampiyon ol' beklentisi, belki anlaşılabilir, ama uygulanabilir değil. Kulüplerin geleceği olarak görünen altyapılarda durum bu. Şimdi siz yanıt verin. Yeni Ozan'lar çıkar mı?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Terim'den başkanlık açıklaması Sonraki Haber >>

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:24