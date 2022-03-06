Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den başkanlık iddialarına cevap /06 Mart 2022 16:08

Fatih Terim'den başkanlık iddialarına cevap

Galatasaray ile ocak ayında yolları ayıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kulüpten ayrılış sürecini ve gelecek planlarını anlattı.

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Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılmasına yol açan süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Ntvspor'un Sportcell'den aktardığına göre, Fatih Terim, Galatasaray'ın üyeleri ile bir araya geldi.

Galatasaray yönetimi hakkında yorum yapan 68 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray’a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı" dedi.

Sarı-kırmızılıların, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları mücadeleye değinen Terim, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana herhangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım" diye konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."
Terim, ayrılık sürecinden bahsederek "Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi" dedi.

Haberde, Terim'in Galatasaray'a başkan olmayı düşünmediği belirtilirken Terim'in, "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
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