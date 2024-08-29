Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim'den 'hakaret' davası /29 Aðu 2024 09:10

Fatih Terim'den 'hakaret' davası

Sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşımı mahkemeye taşıyan Fatih Terim, 8 bin 500 lira manevi tazminat istedi. Tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.

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Teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan Mahmut Ç. Adlı kişi hakkında avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Terim'in avukatı 8 bin 500 liralık manevi tazminat talebinde bulundu, faiziyle birlikte ödenmesini istedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Mahmut Ç. hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mahmut Ç. ‘hakaret’ suçundan ceza aldı.

Terim’in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Edilmiş hakaretin Fatih Terim’e ölçülebilir bir karşılığı bulunmamaktadır. Bir insanın bu kadar ağır bir biçimde değerlerine dokunan, ailesi, yakın çevresinde ve toplum önünde onur, gurur ve itibarını zedeleyen bu haksız davranışın tazminat bedeli elbette ki 8 bin 500 lira değildir. Mahmut Ç.’nin 8 bin 500 lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte Fatih Terim’e ödemesini talep ederiz.”
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