Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim'den mesaj var: İyiyim ve inşAllah daha iyi olacağım /25 Mart 2020 21:12

Fatih Terim'den mesaj var: İyiyim ve inşAllah daha iyi olacağım

Hastanede olan ve Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak iyi olduğunu ifade etti.

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Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedaviye alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Terim, Twitter hesabından durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı. 

"İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" ifadelerini kullanan Terim'in paylaşımı şöyle: 

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

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