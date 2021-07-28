Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den PSV Eindhoven sürprizi /28 Temmuz 2021 00:27

Fatih Terim'den PSV Eindhoven sürprizi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV'yi konuk edeceği maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Size bir sürpriz yapayım" diyerek PSV karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i açıkladı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

T24'te yer alan habere göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Avrupa'da 290. maçına çıkacak

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 83. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.

PSV ile 8. randevu

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven rövanşı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"Size bir sürpriz yapayım" diyen Terim PSV karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i açıkladı. 

Fatih Terim'in PSV karşısında sahaya çıkacağını açıkladığı ilk 11 şöyle:

"Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ve Barış Alper Yılmaz"

PSV Eindhoven'ın muhtemel 11'i

"Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Gakpo, Eran Zahavi"
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