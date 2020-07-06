Fatih Terim'den Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor mücadelesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.





Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "65 dakika Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak, hele bu havada bu nemde hiç kolay değil. Esasında herkes, hepimiz çok güzel bir maç kaçırdık. Dakika 30'du, zevkli bir mücadele vardı. Ancak sonra Soso kendisinden beklemediğimiz şekilde, aklımızda olmayan bir şekilde atıldı. Tabii oradan sonra da çevirmek kolay değil. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" dedi.





"Bu sezon bazı şeylerin izahı, anlatımı yok" diyen deneyimli teknik adam, "Buradan Galatasaraylılara da sesleniyorum; biliyorum ki sevinçlerimiz kadar üzüntülerimiz de derinde. Onlar bizi bu sezon affetsinler ama inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştırmaya çalışacağız. Aklımıza gelmeyen ne varsa oluyor, üst üste şeyler yaşanıyor. Feghouli'nin atılması da çok haklı, itiraz yok" diye konuştu.





Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Terim, "Saracchi'nin de arka adalesi çekti, onu da çıkardık. Zaten o da sarı kart cezalısı... Tabii diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanda olmadık işler yapabiliriz." dedi.