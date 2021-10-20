Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den UEFA'ya tepki dolu açıklama /20 Ekim 2021 23:01

Fatih Terim'den UEFA'ya tepki dolu açıklama

Maç saatinden dolayı UEFA'ya tepki gösteren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Avrupa'da erken maç saati uygulaması, Rusya'da başladı. 20 dereceye yakın bir sıcaklıktan 0'a geldik. Madem oynanacak, en iyi şartlarda oynanmalı. Bunu da en iyi bilecek UEFA, Spartak şu anda oynuyorsa..." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lokomotif Moskova ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, UEFA'ya tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kritik maç öncesi oyun olarak değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.

"Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacaktır" diyen Terim, "Ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman çok başarılı olduğumuz zamanlar oluyor, bazı zamanlar hatalarımız oluyor. Yeni Alman hocamız (Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol) da bizim için aynı şeyi söylemiş. Oyun anlayışımız aynen devam edecek." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçını kazanmaları halinde Avrupa Ligi'nde Ocak ayını görebileceklerini söyledi. Terim ayrıca maç saatinden dolayı UEFA'ya tepki gösterdi.

"Maç saatini pek mantıklı bulmadığımı söyledim. Avrupa'da erken maç saati uygulaması, Rusya'da başladı. 20 dereceye yakın bir sıcaklıktan 0'a geldik. Madem oynanacak, en iyi şartlarda oynanmalı. Bunu da en iyi bilecek UEFA, Spartak şu anda oynuyorsa..."
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