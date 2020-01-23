Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'den yeni Arda Turan açıklaması /23 Ocak 2020 23:35

Fatih Terim'den yeni Arda Turan açıklaması

Son olarak formasını giydiği Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan ile ilgili, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yeni bir açıklama geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan transferini istediğini ancak yönetimin kendisiyle aynı fikirde olmadığını söyledi.

Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, son günlerde yaşanan Arda Turan transferine ilişkin şunları söyledi: "Arda Turan’ın transferini istedim. Ancak bugün Galatasaray’ı yönetenler benimle beraber aynı fikirde olmadıklarını söyledi. Ben de bu iradeye saygı duyuyorum.

Geçen gün Arda konusu için yönetim tarafından davet edildim. Ben düşüncelerimi söyledim, Arda'ya fırsat vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak yönetim bu fikirde değildi. Ancak ben daha evime varmadan bu kararı bir gazeteciye vermişler.

Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek i
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