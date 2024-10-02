Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'e sürpriz teklif /02 Ekim 2024 15:26

Fatih Terim'e sürpriz teklif

Yunanistan ekibi Panathinaikos'a veda eden ve şu anda boşta olan Fatih Terim'e Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü talip oldu.

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Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim'e Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün talip olduğu iddia edildi.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için Fatih Terim ismini gündeme getirdi. Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

"NEFTÇİ YÖNETİMİ TERİM'İ ÇOK İSTİYOR"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.
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