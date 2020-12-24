Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'e verilen ceza belli oldu /24 Aralık 2020 19:19

Fatih Terim'e verilen ceza belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

PFDK ayrıca Karagümrük maçı bittikten sonra kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 1 maç men cezası verdi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise 150 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

AÇIKLAMA 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
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