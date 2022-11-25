Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim'in acı günü /25 Kasım 2022 11:47

Fatih Terim'in acı günü

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
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