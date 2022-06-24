Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'in iki davayı da kazandığı açıklandı /24 Haziran 2022 20:38

Fatih Terim'in iki davayı da kazandığı açıklandı

Sosyam ledya üzerinden teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettikleri belirtilen iki ismin Terim'e tazminat ödemesine karar verildiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettikleri gerekçesiyle iki farklı davada yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S. bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ceza davasının ardından Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı.

‘’KİŞİLİK HAKLARI İNTERNETTE HUNHARCA İHLAL EDİLİYOR’’

Mahkeme davayı kabul ederek hakaret içeren paylaşım sahibi Tamer S. Ş.'nin 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Dava sonrası açıklamada bulunan Fatih Terim’in avukatı Candaş Gürol, ‘’Kişilik hakların internette hunharca ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir yanlış algı var. Hukukta bunun yeri yok. Kimsenin kimseye ünlü diye hakaret etmeye hakkı yok. Tazminatın tamamının kabul edilmesi emsal bir karar’’ dedi.
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