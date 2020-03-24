Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama /24 Mart 2020 17:35

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim özel bir hastanede Koronavirüs tedavisi görüyor.

Hastaneden bugün yapılan açıklamada, "Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikâyeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ALBAYRAK VE EŞİNE DE KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU

Test sonuçları pozitif çıkan Galatasaray futbol kulübünün 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile eşi de Koronavirüs tedavis görüyor. 

Galasataray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonucu negatif çıkmıştı.
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