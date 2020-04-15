Fatih Terim'in son Koronavirüs testinin sonucu açıklandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yapılan son Koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.





Plazma tedavisinde donörlüğe ilişkin de açıklama yapan Fatih Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder" dedi.





Ne olmuştu?





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart tarihinde kişisel Twitter hesabından, yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını açıklamıştı.





Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" demişti.





Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...





"Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.





"Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."