Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terzioğlu için vakit daralıyor; acil tahliye edilmeli /02 Temmuz 2020 09:14

Fatih Terzioğlu için vakit daralıyor; acil tahliye edilmeli

21 aydır tutuklu bulunan Samanyolu Televizyonu Yönetmeni Fatih Terzioğlu’nun durumu ağırlaşıyor

SHABER3.COM

YUSUF DERELİ - tr724.com

Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu bulunan Fatih Terzioğlu’nun durumu ağırlaşıyor ve her geçen gün hayati tehlikesi artıyor. Fatih Terzioğlu’nun acilen tahliye edilmesi gerekiyor ancak yetkililer bu konuda duyarsız. Doktorun, Fatih Terzioğlu’nun eşi Esra Terzioğlu’na ‘kocasının 1 yıllık ömrü kaldığını söylediği’ öğrenildi.

Esra Terzioğlu, dün yaptığı ilk paylaşımda, “Kıymetli arkadaşlar, bugün eşimin kesin teşhisi ve tedavi yöntemi için doktorlardan oluşan bir kurul toplanacak inşallah. O kuruldan eşimin cezaevinde kalamayacağına dair bir rapor çıkması çok önemli. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımdan saatler sonra ise kötü haberi yine sosyal medya hesabından verdi: “Doktor yüzüme karşı bu adamın bir yıllık ömrü kaldı dedi. Tahliye için gerekli raporu da hâlâ alamadım.” ifadelerini kullandı. Takipçilerine, “Ne olur ne olur ne olur çok dua edin…dua dua dua.” diye seslenen Terzioğlu’nun paylaşımı kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

15 DUA MESAJINA 6 YIL 3 AY!
Tutuklu bulunduğu tek kişilik hücresinde yaklaşkı 45 gündür sürekli kusan ve hayati fonksiyonlarını neredeyse tamamen kaybeden yönetmen Fatih Terzioğlu, skandalın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan test ve çekilen MR’ların sonuçlarına göre Terzioğlu’nun midesinde tümör vardı, kanser olmuştu. Fatih Terzioğlu’nun tedavisi için acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Fatih Terzioğlu, telefonuna gelen 15 dua mesajı nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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