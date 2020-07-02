Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terzioğlu'nun eşi Esra Terzioğlu yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı /02 Temmuz 2020 15:48

Fatih Terzioğlu'nun eşi Esra Terzioğlu yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı

Evli 2 çocuk babası Yönetmen Fatih Terzioğlu cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor.

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu bulunan Fatih Terzioğlu’nun durumu ağırlaşıyor ve her geçen gün hayati tehlikesi artıyor. Fatih Terzioğlu’nun acilen tahliye edilmesi gerekiyor ancak yetkililer bu konuda duyarsız. Yargıtay tarafından 6 yıl 3 ay verilen cezası onanan Fatih Terzioğlu'nun midesinde tümor çıktı. Doktorlar tümorun kanser olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

Eşi Esra Terzioğlu "Lütfen eşimi tahliye edin durumu çok ağır." diye feryat etti. 

 Terzioğlu, eşinin hastalığı nedeniyle aşırı kilo verdiğini  son gördüğünde tekerlekli sandalye ile getirildiğini ve eşini tanımakta zorlandığını belirtti. 

Koronavirüs nedeniyle eşine cezaevinde iyi bir şekilde bakılmadığını aktaran Esra Terzioğlu "Eşim içeride canıyla mücadele ediyor. Son gördüğümde konuşamadık bile. Çünkü konuşamıyordu. Eşimin bir an önce tahliye edilerek evde bakılmasını istiyorum" dedi. 

Kızının bir gün yanına gelerek "babam şehit mi olacak" dediğini gözyaşları içerisinde anlatan Esra Terzioğlu yaşadıkları süreci KHK Tv'ye anlattı.
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