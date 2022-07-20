Fatih Tezcan’a 2 yıl 2 ay hapis cezası

AKP’ye yakın sosyal medya trollerinden Fatih Tezcan, Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlarıyla nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan 2 yıl 2 ay ceza aldı.







Tezcan’ın 2 yıl 2 ay ceza aldığını ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabı duyurdu. Tezcan, sosyal medya hesabından ‘Ankara Kuşu’ isimli Twitter hesabına yazdığı yanıtta ‘Atatürk’e hakaret’ten ceza aldığını “Bu davada çıkan kararı, daha mahkeme günü nasıl haber aldın?” sorusuyla teyit etti.





‘Ankara Kuşu’nun “Fatih Tezcan yarı açık cezaevindeymiş” iddiasına ilişkin ise Tezcan “Cezaevinde değilim” yanıtını verdi. Görüntü mesaj paylaşması çağrısına Tezcan yanıt vermedi.