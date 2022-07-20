Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan’a 2 yıl 2 ay hapis cezası /20 Temmuz 2022 17:15

Fatih Tezcan’a 2 yıl 2 ay hapis cezası

AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Fatih Tezcan, yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Atatürk'e hakaret' suçundan 2 yıl 2 ay ceza aldı. Tezcan'ın tutuklandığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

AKP’ye yakın sosyal medya trollerinden Fatih Tezcan, Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlarıyla nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan 2 yıl 2 ay ceza aldı.

Tezcan’ın 2 yıl 2 ay ceza aldığını ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabı duyurdu. Tezcan, sosyal medya hesabından ‘Ankara Kuşu’ isimli Twitter hesabına yazdığı yanıtta ‘Atatürk’e hakaret’ten ceza aldığını “Bu davada çıkan kararı, daha mahkeme günü nasıl haber aldın?” sorusuyla teyit etti.

‘Ankara Kuşu’nun “Fatih Tezcan yarı açık cezaevindeymiş” iddiasına ilişkin ise Tezcan “Cezaevinde değilim” yanıtını verdi. Görüntü mesaj paylaşması çağrısına Tezcan yanıt vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Tezcan’a 2 yıl 2 ay hapis cezası Sonraki Haber >>

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:43