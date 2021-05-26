Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı /26 Mayıs 2021 10:32

Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir videosunda kendisinden bahsetmesinin ardından provokatif paylaşımlarıyla dikkat çeken Fatih Tezcan’dan önemli bir hamle geldi. Tezcan, Peker'in yayınlamasına fırsat vermeden "Peker'le görüştüm" açıklaması yaptı.

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Peker’in görüştüğü isimlerle görüntü kayıtlarını peş peşe yayınlamasının ardından Tezcan, itirafta bulunarak Sedat Peker ile görüştüğünü açıkladı.

Fatih Tezcan da yaptığı canlı yayınla bu isimlerden biri olduğunu söyleyerek Peker'le "Fitneyi engellemek için" görüştüğünü savundu.

Fatih Tezcan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti. Ben onlara görüntülü görüştüm. 'Pelikan ile alakası yok" diyor, Anlattığım görüşme var ya onları yaptım ben. Üçüncü videoda benden bahsediyor. Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hain olmadığına inandığım herkesle görüşürüm. O zaman Sedat Peker’le görüştüm, evet videolardan önceydi. Fitneyi engellemek için görüştüm" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan; Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dün re'sen soruşturma başlattı.

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