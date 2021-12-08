Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan'a hapis cezası /08 Aralık 2021 14:00

Fatih Tezcan'a hapis cezası

AKP yandaşlığıyla bilinen ve daha önce Atatürk'e yönelik paylaşımı nedeniyle ceza alan tescilli provokatör Fatih Tezcan'a, yargılandığı başka bir davadan da 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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TELE 1’den Ali Çadırcı’nın haberine göre; Taylan Kulaçoğlu’na hakaret eden Fatih Tezcan’ın yargılanmasına devam edildi.

Maltepe Açık Cezaevi’nde bulunan Fatih Tezcan’ın katılmadığı duruşmada, avukatı söz aldı. Avukat müvekkili Tezcan’ın beraatini istedi. Savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Kararda, “Sanığın hakaret eylemini alenen gerçekleştirdiği anlaşılmakla, cezasının arttırılarak 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına. Sanığın sabıkalı geçmişi nedeniyle olumsuz kişiliği ve suç işleme hususundaki eylemi dikkate alınarak indirim yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Tezcan, Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Tezcan’ın “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezayı ertelememişti.

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