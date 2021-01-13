Samanyolu Haber /Gündem / Fatma Görmez'in cenazesi için 'koronavirüs' protokolü /13 Ocak 2021 00:24

Fatma Görmez'in cenazesi için 'koronavirüs' protokolü

KHK’lı öğretmen Fatma Görmez'in cenazesi sonrasında bir paylaşımda bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Fatma Görmez Konya’da toprağa verildi. Cenazeyi Kovid bahanesiyle ilan edilen ikindiden önce toprağa vermişler! Fatma hanım Covid değildi! Anlaşılan cenazeye kimsenin katılmasını istememişler" ifadelerini kullandı.

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Fatma Görmez’in eşi bile beklemeden defnedilmesine tepki gösteren Ömer Faruk Gergerlioğlu: “Anlaşılan cenazeye kimsenin katılmasını istememişler. Dirisine de ölüsüne de kimse yetişmesin istemişler!” dedi.

Kanser hastası oğlunu kaybettikten sonra 29 kiloya kadar düşen KHK’lı öğretmen Fatma Görmez, geçen sene sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi. Videoda Görmez, yaşadıklarını ve yıllardır cezaevinde olan eşinin durumunu anlattı.

Kamuoyunun bu video ile tanıdığı Görmez dün hayatını kaybetti. Görmez’in cenazesi Kovid-19 salgını bahane edilerek cezaevindeki eşi bile beklenmeden bugün sessiz sedasız Konya’da toprağa verildi.


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