'Fatma Hanımın yanındakiler ve Muharrem Bey bizi bitirir'

TALAT ATTİLLA GÖRÜNTÜLERİ NASIL ELDE ETTİĞİNİ ANLATTI







"BİZİ BİTİRİRLER"





Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep'te, Büşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu programda İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı basın emekçisi Ahmet Demir'e tokat atması Türkiye'de infiale yol açmıştı.Muharrem Sarıkaya saldırıyı kabul ederek kamuoyu baskısı üzerine Habertürk'teki görevinden istifa etmiş AKP'li Fatma Şahin ise olayı doğrulamış ancak yapılanlara sessiz kalması üzerine hiçbir sorumlluluk üstlenmemesiyle tepki çekmişti.Olayı kamuoyuna duyuran gazeteci Talat Atilla, Türk Time'da yer alan yazısında Ahmet Demir'e yapılan saldırı hakkında detayları paylaştı.Talat Atilla, Fatma Şahin'in olayın kapatılması için ikna edildiğini, olayın tanıklarının "Başınız yanar" ifadeleriyle tehdit edildiğini ve İHA bölge sorumlularının olayı kurum yetkillerine 'basit bir söz dalaşı' şeklinde yansıttığını yazdı.Atilla, basın emekçilerinin işlerinden olacakları ve kendilerine dava açılacağı korkusuyla görüntüleri vermek istemediklerini ifade ettiği yazısında "Görüntüleri ısrarla almak istedim ama 'işimizden oluruz' diye vermediler. Ayrıntılı gerekçeleri, "Mahvoluruz. Bizi bitirirler. Fatma Hanımın yanındakiler ve Muharrem Bey bize ekmeğinizden olacağımız gibi dava da açılır." diye konuştular..." satırlarıyla görüşmesinin detaylarını paylaştı.Atilla, görüntüleri farklı bir kaynağın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin yüklü olduğu bir sabit bilgisayardan cep telefonu ile çektiğini, görüntüleri paylaşmadan önce farklı yöntemlerle gerçekliğini teyit ettiğini vurguladı.Atilla, görüntüleri yayınlayan gazeteciler, çalıştıkları kurumlar, medya örgütleri ve sosyal medya kullanıcıları için "İsmini unuttuğum gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına medyanın halen 4. Kuvvet olduğunu hatırlattıkları için tek tek teşekkür ederim." yazdı.Atilla, "Bu olaydan sonra ve halen devam eden tehdit ve hakaretlere yanıtım yargı ve kalemimle olacak" ifadelerini kullandı.