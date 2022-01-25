Samanyolu Haber /Gündem / Fatma Şahin’in ‘deli’ dediği rektör cevap verdi /25 Ocak 2022 14:31

Fatma Şahin’in ‘deli’ dediği rektör cevap verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin‘in mikrofonun açık kaldığını fark etmeyerek “Tam bir deli” dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sert tepki gösterdi. Özaydın, “Ben hocayım ya” dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık'taki Gaziantep ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tartışma çıkaran sözleri ortaya çıkmıştı.

Erdoğan, Fatma Şahin'e Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı sordu ve Fatma Şahin “Çok kötü, çok kötü; tam bir deli” sözleri kameralara yansımıştı. 

Odatv’nin haberine göre, Şahin’in ‘deli’ dediği rektör Özaydın, “Ben ilgilenmiyorum bunlarla ben hocayım ya. Öğretim üyeliğime hocalığıma devam edeceğim. Kim ne derse desin” dedi.

ŞAHİN DE SORULDU
Rektör Özaydın’a suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakın isimlerden Hasip Şahin ile fotoğrafları da soruldu.

"Tanımam ben, tanımam. Ben düzgün bir öğretim üyesiyim. Tanımam bilmem kimdir nedir" diyen Özaydın, fotoğraflarla ilgilli "Çekerler fotoğrafı, ben bilmem benim iznim yok, tanımam etmem" ifadelerini kullandı. 

Özaydın şöyle devam etti:
Hayır hayır sizinle de konuşuyoruz sizinle de çekseler ne olur. Yani biz insanız… Tanımam, etmem… İlişkimiz olmadı ben öğretim üyesiyim, dürüstçe namusluca hizmet etmeye çalışıyoruz. İlişkim yok, yani seninle de konuştuk şimdi fotoğrafımızı çekseler ne olur? Ben tanımam etmem. Ben hocayım işimize bakacağız. Öğrenci yetiştirmeye devam edeceğiz.

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