Fatma Şahin'in sahtekarlığı ortaya çıktı

TOKİ YAPACAĞIM DİYE ALIP ÖZEL ŞİRKETE SATTINIZ





DAVA AÇACAĞIM





Sadettin Bilgin









Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, AKP'li Başkan Fatma Şahin'e mektup yazarak, “Bu yerleri toplulaştırma ve yeşil alan yapacağız, belediye yararına diyerek aldınız ama yandaşınıza sattınız. Yeşil alan diye istimlak edip rant sağladınız. Benim de arsam var geri verin, parasını faizi ile ödeyeceğim'' dedi.Bilgin, 1.200 ve 209 metrekare iki ayrı arsasının istimlak edildiğini ve ranta kurban gittiğini belirterek yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:Benim Gaziantep Karşıyaka da Münifpaşa mah. 1123 ada 174 parsel ve Aydınlar mah. 1201 ada 124 parseldeki yerlerimi istimlak ettiniz. Bu yerleri benden toplulaştırma ve yeşil alan yapacağız, belediye yararına diye aldınız fakat şimdi görüyorum ki duyduğumuza göre yandaşınız olan Mardinli Maruf Yeşilmen'e sattınız. Özel müteahhit sadece bir daireyi 1.650.000 TL ye dükkanı ise 4.000.000 TL 'ye satışa sunmaktadır.Bu bize yapılan bir haksızlıktır, diğer vatandaşlarında arsalarını ucuz paraya aldınız istimlak ettiniz. Bu büyük bir haksızlık değil midir? Bu yerleri bana sen bina dikebilirsin deseydiniz zaten ben bina yaptırabilirdim. Fakat yeşil alan yapacağım, TOKİ yapacağım diye aldığınız yerleri özel şirkete satarak rant sağlamanız vatandaşın gözünde hiç de hoş görülmemektedir. Belediyeler yalnızca yol ya da yeşil alan yapmak için istimlak edebilir başka türlü istimlak edemez.Belediyeler keyfi olarak canları isterse yeşil alanlara ruhsat verip bina yaptırıyor. Belediyeler vatandaşa yardımcı olmalıdır belediyeler rant sağlama yeri değildir. Benim yerim 1200 metrekare bana ruhsat verseydiniz ben buraya 2 blok dikebilirdim. Öteki yerimde 209 metrekare buraya da 1 blok dikebilirdim.1200 metrekare yerimi 2 blok dikerim blok başı 5 kat olur altı dükkan üstleri 4 kat ev olur, 209 metre kare yerime de bir blok dikerim altı dükkan üstü 4 daire olur zaten daha evvel altında 4 dükkan vardı üstünde 1 ev vardı benim elimden ucuz olarak aldınız bana para yerine daire ve dükkan verseydiniz daha iyi olmaz mıydı ve 209 metre kare olan yere dava açtım ve dava devam etmektedir. 1200 metrekare olan yere dava açmadım ve açacağım. Bu haksızlık ve adaletsizliği önlemenizi rica ederim. Ben yerlerimi geri istemekteyim aldığım parayı da size faiziyle ödemeyi taahhüt ederim. Dilekçeme biran evvel cevap verilmesini rica ederim avukatım resmi yazı istemektedir.İş Adamı