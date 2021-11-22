Fatma teyze legal bankaya 509 TL yatırdığı için 20 aydır cezaevinde

Yeneroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘20 aydır cezaevinde tutuklu olan Fatma teyzenin dosyasını inceledim. Suçu sohbet hocalığı, kermes düzenlemek ve legal bankaya 509,52 TL yatırmak. Bu fiillerle terör örgütü üyesi olmuş ve yıllarca cezaevinde yatmalıymış! Adalet yerine zulüm dağıtan bu yargıya son verilmeli!’’ ifadelerini kullandı.









15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında komşularına Kur’an-ı Kerim öğreten, mukabele okuyan ve dini sohbet yapan Fatma Yurt cemaat üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kronik bronşit, ülseratif kolit, bel ve boyun fıtığı hastalığı olmasına rağmen Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Fatma Yurt’un dosyasını incelediğini belirten Yeneroğlu, Fatma Yurt’a Bank Asya’ya 509 lira para yatırması ve komşularına dini sohbet verdiği için terör örgütü üyeliğinde ceza verilmesine tepki gösterdi.