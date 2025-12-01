Fatur ağır oldu: Airbus'ın 6 bin uçağıyla birlikte hisseleri de indi!





HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 10’U AŞTI

Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.Ancak güncelleme krizinin ardından A320 ailesine ait bazı uçaklarda da endüstriyel kalite sorunu tespit edildi.A320 uçak gövdesindeki panelleri etkileyen bu kusur, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açmasına rağmen şu an için hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir işaret bulunmuyor.Bu haberlerle birlikte Paris borsasında işlem gören Airbus hisseleri sert düşüş yaşadı. TSİ 15.27 itibarıyla Airbus’ın hisseleri yüzde 10,3 düşüşle 183 avroya geriledi.Airbus hisse senedi ekim sonunda 217 avroya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.