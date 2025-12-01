Samanyolu Haber /Gündem / Fatur ağır oldu: Airbus'ın 6 bin uçağıyla birlikte hisseleri de indi! /01 Aralık 2025 21:18

Fatur ağır oldu: Airbus'ın 6 bin uçağıyla birlikte hisseleri de indi!

Airbus, yüzlerce uçağını acil yazılım güncellemesi için geri çağırırken, eski tip bazı uçaklarda tespit edilen yeni bir kalite sorunu Avrupalı uçak devinin hisselerini kötü etkiledi. Airbus, borsada yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

SHABER3.COM

Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

Ancak güncelleme krizinin ardından A320 ailesine ait bazı uçaklarda da endüstriyel kalite sorunu tespit edildi.

A320 uçak gövdesindeki panelleri etkileyen bu kusur, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açmasına rağmen şu an için hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir işaret bulunmuyor.

HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 10’U AŞTI

Bu haberlerle birlikte Paris borsasında işlem gören Airbus hisseleri sert düşüş yaşadı. TSİ 15.27 itibarıyla Airbus’ın hisseleri yüzde 10,3 düşüşle 183 avroya geriledi.

Airbus hisse senedi ekim sonunda 217 avroya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatur ağır oldu: Airbus'ın 6 bin uçağıyla birlikte... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:08