Fatura SARS'ı çoktan geçti, şirketlerde panik seziliyor

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv, bilgi teknolojileri, turizm, perakende ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörde üretim kayıpları yaşanıyor. Çin Hükümeti, virüsün etkili olduğu sanayi bölgelerinde üretimi yasakladı. Çin’deki faaliyetlerini geçici süreyle durduran uluslararası şirketlere her gün yenileri eklenirken, uzmanlar, yeni koronavirüsü tehdidinin, 2003 yılında yine bu ülkede yaşanan SARS salgınından çok daha ciddi olduğu uyarısında bulunuyor.







Önde gelen yatırım kuruluşlarına göre ise, yaşanan olumsuz tablonun Çin ile birlikte küresel ekonomiye etkilerinin beklenenden ağır olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, ortaya çıkan gelişmeler Çin’in 2020 yılı büyümesinde ciddi oranda düşüşe neden olabilir. Çin Hükümeti de virüs salgını nedeniyle ekonomik büyümede kayıplar yaşanabileceğini açıkladı.





2019-nCoV koronavirüs salgınında Çin’deki vakaların sayısı 800 kişiyi öldüren ve küresel ekonomiye 40 milyar dolara mal olan SARS’ı geçti. Şirketlerin üretimleri durdurup mağazalarını kapatmasıyla Çin’de perakende, teknoloji ve otomotiv gibi sektörlerde ciddi üretim ve hizmet aksamaları yaşanıyor ve 170 kişinin hayatını kaybettiği salgının dünyaya maliyeti her geçen gün artıyor.





Koronavirüs salgınında ölü sayısı 170’e, enfeksiyon tespit edilen vaka sayısı 7 bin 711’e yükseldi. Böylece 2019-nCoV adı verilen yeni koronavirüs salgınında vaka sayısı SARS’ı geçmiş oldu. Perakende ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde şirketler üretime ara verme veya evden çalışma imkanı gibi önlemlerle salgını kontrol altına almaya çalışıyor.





Uzmanlar, Çin Hükümeti'nin salgınla mücadele için bazı bölgelerde ekonomik faliyeti sınırlandıran önlemlerine paralel paralel, salgının ekonomik etkilerinin SARS’takinden çok daha ağır olabileceğini söylüyor.



