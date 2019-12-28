Samanyolu Haber /Gündem / Faturalar bel büktü, doğalgaz tüketimi düştü /28 Aralık 2019 16:45

Faturalar bel büktü, doğalgaz tüketimi düştü

Faturalar tüketicilerin belini bükerken doğalgaz tüketimindeki azalış da dikkatlerden kaçmadı. EPDK'nın verilerine göre doğalgaz tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküp oldu.

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Doğalgaz tüketimi Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküpe düştü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu'nu açıkladı.

EPDK'nın açıkladığı verilere göre, konutlarda doğalgaz tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 43,1 azalarak, 782 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 7,3 azalarak, yaklaşık 387 milyon metreküp oldu. Ekimde organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 5,5 artarak, 307 milyon metreküpe yükseldi.
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