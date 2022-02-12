'Fahiş faturalar psikolojik teröre dönüştü'

Düşüreceğiz diyorlar ama zaten iki aydır alacağını aldı. Bu sektörde bir ay içeri girsen, üç ay çalışıp düzeltmen gerekiyor.

Bir diğer işletme sahibi Adnan Şahin, yapılan elektrik zammı ile faturasına iki bin liralık farkın yansıdığını söylüyor:



''Elektrikte özelleştirme keyfilik getiriyor''





EMO: Dağıtım şirketleri kamulaştırılmalı





CHP : Elektrik zamları geri alınsın, karakış fonu kurulsun





İş yeri sahipleri bir süredir elektrik faturalarını iş yerlerinin camlarına yapıştırarak tepkisini dile getirmeye çalışıyor. Hükümetten yapılan zamların geri çekilmesini istiyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 21 elektrik dağıtım şirketi ile bir araya geliyor.Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarını görüşecek.Beyoğlu’nda kafe işleten Ali Mendillioğlu yapılan açıklamalarla ilgili ‘’samimi değiller’’ diyor:‘’Pandemi döneminin ilk zamanlarında bile gündelik hayatı etkileyen böyle bir kriz yaşanmadı. İlk kez ekonomik kriz AKP için bir iç siyaset meselesine dönüştü. Bu yüzden toplumun da yaşadığı tedirginliği hafifletmeye yönelik açıklamalar bunlar. Nasıl bir şey yapacaklar, indirim mi uygulanacak? Bunu görmüyoruz. Doların 18 bandına yükseldiği dönemde köpüğünü aldık dediler, ama hala bu fiyatların köpüğü alınmadı. Durmadan artmaya devam ediyor. Bu belirsiz ifadeler yerine net bir şekilde kwt saatlerini azaltılacağını söyleseler, anlarız.’’‘’Düşüreceğiz diyorlar da zaten iki aydır alacağını aldı. Bu sektörde bir ay içeri girsen, üç ay çalışıp düzeltmen gerekiyor. O şekilde yürüyor. Açıkçası bir düzeltme gerekli, ama pek sanmıyorum. İki üç gündür yapılan açıklamalar var olsa süper olur, sezona da giriyoruz. Biz de bekliyoruz, mekanlar kapatmaya gidiyor. Sokakta yürürken görürsünüz, çoğu kepenkleri indirdi. İşsizlik de artıyor.’’Alkollü mekan işleten Adnan Şahin, soğutucularla iş yaptıklarını ve fişi çekmek gibi bir durumlarının olmadığını belirtiyor:‘’Sektör olarak soğuk servis ediyoruz alkolü, ısıtma önemli bizim için. Böyle bir durumda fişi çekemeyiz. Zaten alkole gelen zammı yansıtamadık. Şimdi elektrik zammı geldi. Artık bir şişe birayı 40 liradan verince utanıyoruz. Altına da inince kapatmak zorundasın. Müşteriyi yüzde 50 kaybettik.’’İşletmeciler, elektrikte özelleştirme ile birlikte bir keyfilik yaşandığı düşüncesinde.‘’ Doğal gaz ve su faturalarına karşı elektrikte özelleştirmenin olması keyfilik getiriyor. Bu geri alınmalı. Günlük yaşamı idare ettirmenin ötesinde psikolojik bir terör etmenine dönüştü faturalar. İnsanlar sürekli olarak faturaları düşünüp, buna uygun yaşam biçimi oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece elektrik değil doğal gaz için de geçerli. Bu mesele yoksulluk olmaktan çıktı, psikolojik terör meselesine dönüştü. Bu zamları yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama çok da kolay olmuyor çünkü giderler de üç-dört kat arttı. Diğer taraftan bu ekonomik ve siyasal kriz AKP gitse bile düzelmeyecek gibi, fiyatlar böyle sabitlenecek. Bu sektör önemli bir istihdam kaynağı ve bu darbe alıyor. Aynı zamanda buralar sosyalleşilen yerler ve insanların bunun için ayıracakları bütçe yok. Bu çok daha tehlikeli bence.’’Adnan Şahin ise özelleştirme ile ilgili ‘’Herkes kendi cebini düşünüyor’’ diyor."Yüzde 125 zam ne demek ya? Çok büyük bir zam. Bunları eskiden konuşmak eskiden hayaldi. Direkt cebimdekine göz dikiyor. Çalıştığımızın yarısını veriyoruz. Hatta daha çok gidiyor bizden kazandığımız üçte bir. Bu böyle süremez. Biraz önce faturalara baktık, bir ay öderiz ama ikinci ay ödeyemeyiz. Sonra patır patır dökülecek bütün mekanlar.’’Bununla bilikte Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da elektriğe yapılan zamların ardından gelen fahiş faturalara karşı dava açmaya hazırlanıyor.Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.`ye (TEDAŞ) bağlı şirketlerin tamamının 2004-2013 yılları arasında özelleştirilmesiyle sorunların başladığını söyleyen EMO, dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istiyor.''EMO olarak daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tam tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açan karanlığı Türkiye`ye getirmiştir. Enerji zamları enerji sektörünün hızla kamulaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez daha teyit etmiş olup, siyasi partilere bu acil durumu işleme almalarını kamusal bir sorumluluk ile hatırlatmak istiyoruz.''Elektrik zamları sadece yurttaşların değil, siyasilerin de gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü “elektrik zamlarını geri alınması” için İstanbul’un 39 ilçesinde eşzamanlı sokağa çıktı.CHP teşkilatları yaptıkları basın açıklamalarında, karakış fonunun kurulmasını, fatura desteği sağlanmasını ve de elektrik ve doğal gaza yapılan zamların geri çekilmesini istedi.