Samanyolu Haber /Gündem / Faturasını ödeyemeyen 3.8 milyon abonenin elektriği kesildi /03 Nisan 2021 22:02

Faturasını ödeyemeyen 3.8 milyon abonenin elektriği kesildi

Elektrik faturalarını ödeyemeyen abonelerine AKP hükumeti acımadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon 768 bin abonenin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 2020 yılında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısını Bakan Dönmez’e sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 053 faturanın yüzde 1.04’ü ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Bu oran 3 milyon 768 bin vatandaşın elektriğinin kesildiği anlamına geliyor.

ÇİFTÇİ VE SANAYİCİ FATURASINI ÖDEYEMEDİ

Elektriği kesilen aboneler içinde konut, sanayici ve çiftçi tesisleri ilk sıraya aldı. 2020 yılında mesken abone grupları için üretilen elektrik faturalarının yüzde 0,9’u, sanayi abone grupları için üretilen elektrik faturalarının yüzde 4.8’i, ticarethane abone grupları için üretilen elektrik faturalarının yüzde 1,8’i, tarımsal sulama abone grupları için üretilen elektrik faturalarının yüzde 2.4’ü ödenmediği için kesildi.

Bakan Dönmez, elektriği kesilen abonelerin toplam borcuna yönelik soruyu ise cevapsız bıraktı.
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