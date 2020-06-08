Faturasını ödeyemeyen 4 milyon vatandaşın elektriği kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların elektrik faturası borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.





Önergeyi yanıtlayan Bakan Dönmez, 2019 yılında üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturanın yüzde 1.26’sı ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini, yüzde 0.078 aboneye de icra takibi başlatıldığını açıkladı. Bakan Dönmez, elektriği kesilen abonelerin toplam borcunun ise 2 milyar 491 milyon 16 bin 274 TL olduğunu bildirdi.





Önerge sahibi Gürer ise ödenmeyen faturalar, abonelerin borçları ve icra takibi yapılan abone sayısının, ülkemizdeki ekonomik krizin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.









KAÇ ABONE ELEKTRİK BORCUNU ÖDEYEMEDİ?





Gürer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:





-Ülkemizde, elektrik aboneliği bulunan yer sayısı ne kadardır?

-2019 yılında elektrik aboneliğini iptal eden hane sayısı ne kadardır?

-Elektrik borcunu ödemediği için kapatılan elektrik abone sayacı ne kadardır?



-Elektrik borç bedelinin ödenmemesi sonucu sayaçları kapatılan abonelerin toplam borcu ne kadardır?





